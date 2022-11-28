С 1 января 2023 года приезжающие в Мурманскую область врачи будут получать 1,5 млн рублей

Новая выплата для врачей будет действовать с 1 января 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании Мурманской областной Думы 29 ноября рассмотрят предложение об утверждении новой выплаты для врачей.

Так, специалисты, которые переедут работать в населенные пункты с численность населения до 50 тысяч человек, смогут рассчитывать на единовременную выплату в 1,5 миллиона рублей. Речь о муниципалитетах Заполярный, Кандалакша, Ковдор, Оленегорск.

При этом такой медработник должен будет отработать в конкретном месте не менее пяти лет.

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