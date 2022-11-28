Борцы из Мурманска привезли 10 золотых медалей с первенства мира в Санкт-Петербурге

Заполярные борцы вернутся домой с кучей наград. Фото: vk.com/bulat51

В Санкт-Петербурге состоялось первенство мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам. В соревнованиях участвовала и команда из Мурманской области. Заполярные борцы завоевали 10 золотых медалей.

- Мы заняли второе командное место из 52 участников, - поделился с «АиФ-Мурманск» президент Федерации смешанных боевых единоборств Мурманской области, главный тренер клуба «Булат» Алексей Покровский.

Напомним: спортсмен из Оленегорска получил «серебро» на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту.

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