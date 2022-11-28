В Апатитах откроется ярмарка «Новогодняя карусель – 2022»

Местом для ярмарки выбрали на площади перед Дворцом культуры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах преддверии Нового года развернется универсальная ярмарка «Новогодняя карусель – 2022». Работать она будет с 7 по 11 декабря с 10.00 до 19.00.

- Для жителей и гостей города 10 декабря в 13.00 состоится новогодний концерт и поздравление Деда Мороза, - сообщили в администрации Апатитов.

Местом для ярмарки выбрали на площади перед Дворцом культуры.

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