Сибирский антициклон несет в Мурманскую область тепло

Плюсовую температуру ждать не приходится, но до нуля градусов столбик термометра поднимется. Фото: Алексей ФОКИН

Мурманскую область ждет комфортная погода без сильных морозов. До 1 декабря определять ее в Заполярье будут Сибирский антициклон и многоцентровая циклоническая депрессия с севера Атлантики.

Плюсовую температуру ждать не приходится, но до нуля градусов столбик термометра поднимется.

При этом зима продолжает быть малоснежной - серьезных осадков в Заполярье пока не ожидается.

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