В Мурманской области ожидается температура на грани положительной и отрицательной

При прояснениях может похолодать до -12. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 1 декабря погоду в Мурманской области будут определять Сибирский антициклон и многоцентровая циклоническая депрессия с севера Атлантики. Они принесут в Заполярье тепло.

Из-за этого столбик термометра может подняться до нуля градусов, хотя вряд ли пойдет в плюс. При прояснениях даже может похолодать до -12.

- 29 ноября местами ожидается небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12º, днем от 0 до -5º, - отметили в областном гидрометцентре.

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