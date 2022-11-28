«Вспомнил фильмы и взял монтировку». Спасавший людей из горящих машин житель Мурманской области рассказал, как это было

В МЧС по Мурманской области сказали, что рассматривают вопрос о награждении Валентина Зимогляда. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

25 ноября на 1343 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области произошла смертельная авария. Под Пушным под столкнулись и загорелись Daewoo Nexia и Hyundai Creta.

Погибли оба водителя, и жертв могло быть больше, если бы не отзывчивые северяне. Валентин Зимогляд в тот день возил семью из Ковдора в больницу Мурманска, северяне возвращались домой, когда на их глазах произошла авария. Валентин бросился помогать.

- Вспомнил как бывает в фильмах, когда вскрывают машину через багажник, и взял с собой монтировку. Услышал крик, похожий на детский и больше ни о чем не думал, без промедления бросился на помощь, - рассказал ковдочанин.

В этой истории был еще один герой - кировчанин Владимир Комягин, который ехал в другой машине - тоже возвращался из Мурманска. И он бросился вытаскивать людей из горящих машин.

В МЧС по Мурманской области сказали, что рассматривают вопрос о награждении Валентина Зимогляда.

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