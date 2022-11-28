В администрации Мурманска рассказали, почему в городе демонтировали пять детских площадок

В 2023 году на привычных местах планируют поставить новые современные комплексы. Фото: vk.com/serdechkinid

В Мурманске по некоторым адресам больше нет детских площадок.

Их демонтировали в сквере на улице Зои Космодемьянской, в зоне отдыха на озере Глубокое, на Аллее поколений на улице Хлобыстова, в сквере у театра Северного флота на улице Шевченко и в сквере в переулке Русанова в районе дома №2.

Как сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, площадки пришлось убрать из-за того, что они больше не соответствовали требованиям безопасности.

- В 2023 году на привычных местах планируем поставить новые современные комплексы, а зимой - пока работы по установке вести нельзя - поставим горки для катания, - отметил Юрий Сердечкин.

Зимой в Мончегорске не будут заливать горки из-за жестких требований ГОСТа.

Напомним: в сентябре в мурманской Долине Уюта начались работы по созданию новой игровой площадки. Ее концепт выбирали сами северяне. В голосовании победила идея установить в зоне отдыха большую фигуру полярного медведя, который заинтересовался горкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru