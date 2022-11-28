В декабре живые елки в Мурманской области будут тщательно охранять

Не за горами Новый год, а это значит, что скоро могут активизироваться браконьеры, которые захотят срубить домой живую елочку. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Не за горами Новый год, а это значит, что скоро могут активизироваться браконьеры, которые захотят срубить домой живую елочку. Чтобы сократить число незаконных вырубок, правительство Мурманской области подписало постановление об организации охраны лесов с 1 по 31 декабря.

- Правительство постановляет разработать и осуществить в указанный период комплекс мероприятия по охране деревьев хвойных пород, - говорится в документе за подписью губернатора Андрея Чибиса.

Напомним: в администрации назвали время торжественного открытия главной елки Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru