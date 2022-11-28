В декабре живые елки в Мурманской области будут тщательно охранять

Не за горами Новый год, а это значит, что скоро могут активизироваться браконьеры, которые захотят срубить домой живую елочку.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Не за горами Новый год, а это значит, что скоро могут активизироваться браконьеры, которые захотят срубить домой живую елочку. Чтобы сократить число незаконных вырубок, правительство Мурманской области подписало постановление об организации охраны лесов с 1 по 31 декабря.
- Правительство постановляет разработать и осуществить в указанный период комплекс мероприятия по охране деревьев хвойных пород, - говорится в документе за подписью губернатора Андрея Чибиса.
Напомним: в администрации назвали время торжественного открытия главной елки Мурманска.
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