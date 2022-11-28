Под Кировском после столкновения с грузовиком пострадал человек

Авария произошла на дороге Апатиты-Кировск. Фото: vk.com/szrpso

27 ноября под Кировском произошло серьезное ДТП. На месте происшествия работали спасатели.

- На 12 километре автодороги «Апатиты-Кировск» столкнулись легковой автомобиль Renault Logan и грузовик Volvo. Пострадала водитель легкового авто, ее передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели выполняли работы по обеспечению безопасности на месте ДТП.

Напомним: под Полярным произошло ДТП с участием грузовика. Происшествие сняли на видео.

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