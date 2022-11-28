В торговом центре Мурманска случился пожар

Из здания эвакуировали двух человек, огнеборцам понадобилось около 20 минут на устранение пожара. Фото: "Арктический обозреватель" / Дмитрий Артеменко

В 11.15 28 ноября в одном из торговых центров Мурманска случился пожар. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Явр» на улице Воровского.

- В одном из отделов произошло возгорание розетки, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Из здания эвакуировали двух человек, огнеборцам понадобилось около 20 минут на устранение пожара.

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