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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:10

В торговом центре Мурманска случился пожар

Людей эвакуировали из-за загоревшей розетки
Ника СВЕТЛОВА
Из здания эвакуировали двух человек, огнеборцам понадобилось около 20 минут на устранение пожара. Фото: "Арктический обозреватель" / Дмитрий Артеменко

Из здания эвакуировали двух человек, огнеборцам понадобилось около 20 минут на устранение пожара. Фото: "Арктический обозреватель" / Дмитрий Артеменко

В 11.15 28 ноября в одном из торговых центров Мурманска случился пожар. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Явр» на улице Воровского.

- В одном из отделов произошло возгорание розетки, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Из здания эвакуировали двух человек, огнеборцам понадобилось около 20 минут на устранение пожара.

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