В районе Полярного опрокинулся самосвал

В аварии никто не пострадал. Фото: скрин видео t.me/alarm_51

Под Полярным произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщает Telegram-канал «Срочно! Мурманск», перевернулся самосвал. Происшествие сняли на видео.

- По предварительной информации, никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила «КП»-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: жители Мурманской области просят наградить спасавших людей в смертельной аварии мужчин.

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