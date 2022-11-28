Жителя Мурманска ждет до 20 лет лишения свободы за попытку сбыть героин

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске будут судить местного жителя, который пытался сбыть наркотики. 35-летний мужчина обвиняется по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Сотрудники наркоконтроля задержали северянина у дома на улице Шевченко, где находился тайник с запрещенными веществами. При личном досмотре, осмотре его авто и подсобного помещения, куда мужчина имел доступ, полицейские обнаружили 6 видов синтетических наркотиков, в том числе героин. Общий вес веществ составил более 370 г.

- Мурманчанин рассказал полицейским, что должен был спрятать «синтетику» в разных местах города и передать информацию о ее местонахождении неустановленному лицу, с которым он связался через мессенджер, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

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