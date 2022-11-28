Вечер, водочка, нож. В Мурманске ужин в семье закончился больницей и уголовным делом

Раны оказались не смертельными, северянка сама смогла вызвать себе скорую помощь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На два года может отправиться в колонию 47-летний мурманчанин, которого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью его 47-летней жене. Северянин набросился на любимую женщину с ножом.

- В тот день семейная пара была дома, ужинала и выпивала. В какой-то момент между супругами разгорелся конфликт. На почве ревности подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес им два удара в грудь и плечо жене, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

К счастью, раны оказались не смертельными, северянка сама смогла вызвать себе скорую помощь. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ранее он был судим по административным статьям.

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