Работников торгового центра «Явр» в Мурманске эвакуировали из-за загоревшей розетки

Из здания эвакуировали двух человек, пожар ликвидировали за 20 минут. Фото: "Арктический обозреватель" / Дмитрий Артеменко

Утром 28 ноября в Мурманске случился пожар в торговом центре «Явр» на улице Воровского.

- В 11.15 поступило сообщение, что в одном из отделов произошло возгорание розетки, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Фото: "Арктический обозреватель" / Дмитрий Артеменко

Из здания эвакуировали двух человек, пожар ликвидировали за 20 минут.

Напомним: восемь человек вывели из горящего дома в Ревде. Пожар случился в однокомнатной квартире пятиэтажного дома.

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