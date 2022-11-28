62-летний житель Мончегорска год проведет в колонии за пьяную езду

В очередной раз его остановили 13 августа на улице 10-й Гвардейской дивизии. Проверка показала наличие промилле в крови. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске вынесли приговор 62-летнему местному жителю, который любит пьяным садиться за руль. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, его судили по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

В очередной раз его остановили 13 августа на улице 10-й Гвардейской дивизии. Проверка показала наличие промилле в крови.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет, с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: в Апатитах задержали 53-летнего водителя Daewoo Nexia, который пьяным сел за руль и устроил ДТП на улице Жемчужной. Здесь у одного из домов мужчина врезался в снегоуборочную технику.

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