В Мурманской области пропал мужчина на белой Kia Sportage

Был одет в темную куртку.

В Мурманской области пропал мужчина. Волонтеры поисково-спасательного отряда «СеверСпас» сообщили, что с 26 ноября ведутся поиски 58-летнего Рудольфа Абрамова.

- Примерно в 7 утра он выехал из дома в неизвестном направлении на белой Kia Sportage, номер К855КУ, - уточнили в «СеверСпас».

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого спортивного телосложения, карие глаза, есть лысина, по бокам головы - седые волосы, усы.

Был одет в темную куртку.

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