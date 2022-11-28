Андрей Чибис: Фестиваль «Арктическая сцена» дал возможность проявиться молодым талантам

С 18 по 24 ноября в Мурманске проходил первый международный фестиваль «Арктическая сцена». Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 18 по 24 ноября в Мурманске проходил первый международный фестиваль «Арктическая сцена».

- Были представлены театры из Мурманска, Архангельска, Могилева, Челябинска и других городов. 13 постановок посетило более 4,2 тысяч зрителей. Фестиваль дал возможность проявить себя молодым талантам,- сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: Гран-при фестиваля взяла постановка «Мачеха Саманашвили» от пермского театра «У Моста».

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