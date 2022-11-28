Житель Мурманска перевел лжеброкерам 5 миллионов рублей

За три месяца общения с мошенниками мужчина перевел им 4,8 миллиона рублей, все деньги он брал у банков в кредит. Фото: Антон ЗАБИРОВ

49-летний житель Мурманска стал жертвой мошенников, которым перевел почти пять миллионов рублей. При этом северянин знал о такой схеме обмана, но верил, что с ним подобная беда не произойдет.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился трейдером биржи ценных бумаг. Он посулил северянину хороший заработок, если он станет инвестором. Для этого надо было установить специальное приложение на телефон и через него переводить деньги.

- Незнакомец сообщил северянину, что открыл брокерский счет на его имя и вложил деньги в ценные бумаги. Затем в мессенджере мужчине не раз приходили сообщения, что для получения большего дохода от вложений нужно внести дополнительную сумму, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

За три месяца общения с мошенниками мужчина перевел им 4,8 миллиона рублей, все деньги он брал у банков в кредит. После северянин решил, что пора забрать свою прибыль от инвестиций, но как только он потребовал свои деньги, лжеброкеры резко пропали. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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