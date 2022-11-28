Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:03

После стрельбы с тремя пострадавшими в Апатитах возбудили уголовное дело

Полиция устанавливает всех участников конфликта
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки, уточняется число пострадавших.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки, уточняется число пострадавших.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 27 ноября у дома №57 на улице Строителей в Апатитах произошла драка, во время которой было применено огнестрельное оружие.

Предварительно известно о трех пострадавших: двое находятся в тяжелом состоянии из-за ранения живота и черепно-мозговой травмы, у третьего повреждено колено.

- Следствием МО МВД России «Апатиский» возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки, уточняется число пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru