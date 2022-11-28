После стрельбы с тремя пострадавшими в Апатитах возбудили уголовное дело

Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки, уточняется число пострадавших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 27 ноября у дома №57 на улице Строителей в Апатитах произошла драка, во время которой было применено огнестрельное оружие.

Предварительно известно о трех пострадавших: двое находятся в тяжелом состоянии из-за ранения живота и черепно-мозговой травмы, у третьего повреждено колено.

- Следствием МО МВД России «Апатиский» возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщила врио начальника ОИиОС УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки, уточняется число пострадавших.

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