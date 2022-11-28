В Мурманской области с начала 2022 года трудоустроили 9 тысяч молодых людей

В Мурманской области с начала 2022 года за помощью в трудоустройстве обратилось 13,1 тысячи молодых людей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области с начала 2022 года за помощью в трудоустройстве обратилось 13,1 тысячи молодых людей.

- Из них трудоустроены 9,1 тысяча человек, в том числе и в рамках общественно-полезных работ - 6,5 тысячи человек, - сообщил председатель комитета по молодежной политике Мурманской области Егор Хаценко.

Средняя продолжительность поиска работы для северян в возрасте от 16 до 29 лет составила 2,6 месяца.

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