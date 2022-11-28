В 2022 году в Мурманскую область из Республики Беларусь привезли 1700 тонн овощей

Мурманская область и Республика Беларусь продолжают наращивать экономическое сотрудничество. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманская область и Республика Беларусь продолжают наращивать экономическое сотрудничество. Например, по поставкам продукции.

- С начала 2022 года из Республики Беларусь поступило более 1700 тонн подкарантинной продукции: картофеля, моркови, свеклы, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Напомним: в Заполярье впервые привезли клубнику, облепиху и малину из Киргизии.

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