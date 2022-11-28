В Мурманскую область из Киргизии впервые привезли клубнику, малину и облепиху

Нареканий у специалистов к качеству продукции не было, поэтому ягоды поступили в продажу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманскую область привезли 2,95 тонны ягод.

- В ноябре 2022 года впервые из Республики Киргизия поступила подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска - свежие ягоды (клубника, малина, облепиха). Продукция прибыла автотранспортным средством в сопровождении фитосанитарного сертификата, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Нареканий у специалистов к качеству продукции не было, поэтому ягоды поступили в продажу.

Напомним: специалисты рассказали, чем полезны северные ягоды.

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