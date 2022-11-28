Три машины столкнулись на перекрестке у кинотеатра «Мурманск»

По сообщениям очевидцев, водитель Nissan хотел проехать на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около восьми утра 28 ноября на улице Карла Маркса в Мурманске столкнулись Opel, Mazda и Nissan. ДТП произошло у кинотеатра «Мурманск».

- Незначительные телесные повреждения получил один из водителей, - сообщила инспектор по особым поручениями УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По сообщениям очевидцев, водитель Nissan хотел проехать на красный сигнал светофора.

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