Мурманская облдума проведет заседание 29 ноября

29 ноября парламентарии также впервые публично обсудят бюджет Мурманской области на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 ноября состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке - 31 пункт.

Так, депутаты заслушают доклад министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяны Руссковой о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Также они рассмотрят вопросы о снятии с мобилизованных северян обязанности платить транспортный налог; мерах поддержки медицинских работников.

29 ноября парламентарии также впервые публично обсудят бюджет Мурманской области на 2023 год.

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