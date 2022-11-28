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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:58

Мурманская облдума проведет заседание 29 ноября

Депутаты заслушают доклад о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2023 год
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
29 ноября парламентарии также впервые публично обсудят бюджет Мурманской области на 2023 год.

29 ноября парламентарии также впервые публично обсудят бюджет Мурманской области на 2023 год.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 ноября состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В повестке - 31 пункт.

Так, депутаты заслушают доклад министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяны Руссковой о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Также они рассмотрят вопросы о снятии с мобилизованных северян обязанности платить транспортный налог; мерах поддержки медицинских работников.

29 ноября парламентарии также впервые публично обсудят бюджет Мурманской области на 2023 год.

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