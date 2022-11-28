В Кировске школьников возили с нарушениями

Надзорное ведомстве вынесли представление в адрес начальника Центра, также составлены административные протоколы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировске нашли нарушения в работе Центра материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений Кировска. Оно оказывало муниципалитету услуги по перевозке школьников, в том числе проводило медицинские осмотры водителей до и после рейсов.

- При этом водитель ПАЗ, осуществлявший, в том числе, перевозку детей, по завершению маршрута не проходил послерейсовый медицинский осмотр, чем нарушил требования законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Надзорное ведомстве вынесли представление в адрес начальника Центра, также составлены административные протоколы.

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