Для часовни в Мурманской областной психиатрической больнице купили 15 икон

Решается вопрос с закупкой другой церковной утвари. Фото: Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

В 2022 году при Мурманской областной психиатрической больнице начали обустраивать часовню в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Сейчас для нее закупают церковную утварь, книги и иконы.

- Благочинный Апатитского благочиннического округа иерей Иоанн отвез в больницу очередную партию духовных книг, среди которых Библия, Новый Завет, Молитвослов с правилом ко Святому Причащению, акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону. Для маленьких пациентов были привезены несколько экземпляров «Библии в картинках и рассказах» и «Евангелие для детей», - сообщили в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Также для часовни приобрели 15 икон - все они будут выполнены в едином стиле, решается вопрос с закупкой другой церковной утвари.

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