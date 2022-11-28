В 2023 году в Мурманской области появятся два оборудованных пляжа. Где они будут находиться?

Сейчас все они являются стихийными, и Роспотребнадзор не рекомендует на них отдыхать.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2023 году в Мурманской области откроют первые оборудованные пляжи. Сейчас все они являются стихийными, и Роспотребнадзор не рекомендует на них отдыхать.
Представители комитета по туризму Мурманской области провели встречи с предпринимателями, готовыми взяться за приведение пляжей в порядок, бизнесмены получили финансовую поддержку Федерального агентства по туризму.
- Сейчас идет оформление документов, заключены договоры на водопользование, решаются вопросы с вывозом мусора, установкой инфощитов -дизайн-проекты уже разработаны, - сообщил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.
В 2023 году оборудованные пляжи появятся на 49-м километре Серебрянского шоссе по направлению в Териберку и у Ура-Губы.
- Это не только летние проекты. Наши предприниматели закладывают идеи для круглогодичного отдыха, чтобы на этих площадках можно было наблюдать за северным сиянием, попробовать Арктическую кухню, - добавил Александр Елисеев.
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