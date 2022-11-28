В 2023 году в Мурманской области появятся два оборудованных пляжа. Где они будут находиться?

Сейчас все они являются стихийными, и Роспотребнадзор не рекомендует на них отдыхать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году в Мурманской области откроют первые оборудованные пляжи. Сейчас все они являются стихийными, и Роспотребнадзор не рекомендует на них отдыхать.

Представители комитета по туризму Мурманской области провели встречи с предпринимателями, готовыми взяться за приведение пляжей в порядок, бизнесмены получили финансовую поддержку Федерального агентства по туризму.

- Сейчас идет оформление документов, заключены договоры на водопользование, решаются вопросы с вывозом мусора, установкой инфощитов -дизайн-проекты уже разработаны, - сообщил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

В 2023 году оборудованные пляжи появятся на 49-м километре Серебрянского шоссе по направлению в Териберку и у Ура-Губы.

- Это не только летние проекты. Наши предприниматели закладывают идеи для круглогодичного отдыха, чтобы на этих площадках можно было наблюдать за северным сиянием, попробовать Арктическую кухню, - добавил Александр Елисеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru