С января по сентябрь Мурманскую область посетило 287 зарегистрированных туристов

За девять месяцев 2022 года Мурманскую области посетило 287 тысяч человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области растет турпоток.
- По данным Росстата по количеству гостей в местах коллективного размещения, за январь-сентябрь наш регион посетило 287 тысяч человек. Это на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он отметил важность создания и развития гостиниц и хостелов, которые становятся все востребованное у туристов.
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