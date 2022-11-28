С января по сентябрь Мурманскую область посетило 287 зарегистрированных туристов

За девять месяцев 2022 года Мурманскую области посетило 287 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области растет турпоток.

- По данным Росстата по количеству гостей в местах коллективного размещения, за январь-сентябрь наш регион посетило 287 тысяч человек. Это на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил важность создания и развития гостиниц и хостелов, которые становятся все востребованное у туристов.

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