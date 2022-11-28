С 1 декабря в Мурманской области запустят программу «На Севере - твой проект»

Северяне могут предложить свои проекты по благоустройству. Фото: правительство Мурманской области
В Мурманской области с 1 декабря будет дан старт программе по поддержке локальных инициатив «На Севере - твой проект».
- Все желающие смогут предложить свое видение благоустройства, например, общественных территорий, детских и спортивных площадок, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Заявиться с проектом и проголосовать смогут все северяне с 16 лет, площадкой для сбор инициатив и по выбору лучших станет портал «Наш Север». Сбор предложений продлится до Нового года, голосование запустят в январе.
«На Севере - твой проект» получит финансирование в размере 100 миллионов рублей.
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