С 1 декабря в Мурманской области запустят программу «На Севере - твой проект»

Северяне могут предложить свои проекты по благоустройству. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области с 1 декабря будет дан старт программе по поддержке локальных инициатив «На Севере - твой проект».

- Все желающие смогут предложить свое видение благоустройства, например, общественных территорий, детских и спортивных площадок, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заявиться с проектом и проголосовать смогут все северяне с 16 лет, площадкой для сбор инициатив и по выбору лучших станет портал «Наш Север». Сбор предложений продлится до Нового года, голосование запустят в январе.

«На Севере - твой проект» получит финансирование в размере 100 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru