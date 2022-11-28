В Мурманске в столкновении трех машин пострадал водитель

Три машины столкнулись у кинотеатра "Мурманск". Фото: vk.com/murmansk_dtp

В 7.54 28 ноября в Мурманске случилось тройное ДТП. У дома №38/1 на улице Карла Маркса столкнулись Opel, Mazda и Nissan.

- Незначительные телесные повреждения получил один из водителей. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениями УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По сообщениям очевидцев, Nissan хотел проехать на красный сигнал светофора.

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