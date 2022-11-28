В Мурманской области для оказания помощи составляют электронные паспорта семей мобилизованных

Семья мобилизованных северян оказывают всестороннюю поддержку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области уже почти месяц работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции - его открыли 1 ноября. Его отделения открыты в 12 муниципалитетах, за каждым закреплены кураторы.

- Акцент делаем на проактивную поддержку, для этого составляется электронный паспорт семьи, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Семьям тех, кто участвует в спецоперации, помогают с бытовыми вопросами, оформлением документов на различные выплаты, волонтеры могут забирать детей из детских садов или секций, с северянами работают психологи и т. д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru