Восемь человек вывели из горящего дома в Ревде

Пожар случился на улице Победы. Фото: vk.com/mrevda51

Вечером 27 ноября в Ревде случился серьезный пожар в доме №33 на улице Победы. Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире поступило в 19.49.

- В результате происшествия комната выгорела на площади 15 квадратных метров, обгорел коридор и повреждена входная дверь в соседнюю квартиру. Спасены четыре человека и еще четыре эвакуированы, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На ликвидацию пожара ушло около 35 минут.

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