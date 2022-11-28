Житель Мурманска скрыл наличие у него гражданства другого государства

Житель Мурманска сознательно скрыл наличие у него гражданства другой страны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов грозят 30-летнему мурманчанину. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства).

В 2019 году мурманчанин получил гражданство другой страны, и в течение 60 дней должен был сообщить об этом в МВД.

- Не желая ставить в известность органы государственной власти и скрыть наличие второго гражданства, злоумышленник требования законодательства Российской Федерации проигнорировал, необходимые сведения не сообщил. Противоправная деятельность мужчины выявлена и пресечена следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Теперь мужчину ждет суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru