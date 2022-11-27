Извивался и шипел. В Корзуново пожарные спасли кота, попавшего в труднопроходимую трубу

Пожарным пришлось проявить смекалку, чтобы спасти кота. Фото: vk.com/murman01

Пожарным приходится не только тушить огонь, но и спасать попавших в беду. Причем речь порой не только о людях. Так, в Корзуново огнеборцы пришли на помощь коту.

Мурлыка провалился в вертикальную трубу рядом с местной школой. Его жалобные крики услышали дети, которые и позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Без спецтехники вытащить кота было бы невозможно: труба уходит глубоко под землю.

- Стало понятно - задача непростая. Кроме профессионализма понадобилась смекалка и подручные средства. Участники спасательной операции соорудили петлю, накинули и затянули ее на туловище кота под передними лапами и вытянули извивающегося и шипящего черного кота с белой манишкой, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Дети, обрадовавшиеся спасению кота, хотели его покормить, но он сразу убежал в неизвестном направлении.

- Какими путями он попал на глубину трех метров - остается только догадываться. Рядом с вертикальной трубой на поверхности проходит теплотрасса. Возможно, он грелся и, задремав, свалился вниз, - рассказал Роман Кшишовский, и.о. начальника 51-й пожарной части.

Напомним: в Североморске умер хозяин четырех котов, из-за чего пушистым пришлось полтора месяца сидеть одним в закрытой квартире без воды и еды. Двое хвостатых погибли, еще двоим повезло дождаться волонтеров.

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