Как вкусно отпраздновать Новый год и не получить лишний вес. Совет врача

Меньше сладкого и мучного, но больше овощей - вот один из советов по здоровому питанию. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Многие россияне хоть раз в жизни сталкивались с проблемой лишнего веса, а некоторые борются с этим всю жизнь. Особенно актуальна тема лишних калорий и сантиметров накануне Нового года, когда некоторые уже продумывают меню. Как бороться с килограммами, которые не нужны, рассказала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП» Юлия Смирнова.

Главное правило стройности - контролировать то, что ты ешь и в каком количестве. Разнообразное питание, увеличение количества овощей и фруктов, уменьшение сладкого, мучного и фастфуда.

Хороший совет - вести дневник питания, записывая, что съели и сколько. Он сможет вам подсказать, что, например, на этой неделе мяса было уже много, а вот рыбы и овощей - мало.

- Первое время нужно быть дисциплинированным: приучить себя считать калории и перед каждым приемом пищи вносить употребляемые продукты в свой дневник. Но через 1-2 месяца сформируется примерное ежедневное меню, и вы сможете определять свою норму еды без подсчетов, - говорит Юлия Смирнова.

На праздники можно устроить «праздник живот», но после него не надо делать разгрузочный день, это приведет к нарушению обмена веществ.

- Следует продолжить соблюдать свое расписание питания по калориям и быть физически активным не менее 45 минут в день, - советует наш эксперт.

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