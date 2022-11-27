Оперштаб: чем отличаются добровольцы, контрактники и мобилизованные

Добровольцы, мобилизованные и контрактники получают одинаковое довольствие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Мурманской области ответил на вопросы северян о разнице между разными участниками спецоперации.

- Добровольцы в отличие от мобилизованных и военнослужащих по контракту не являются военнослужащими. Срок службы добровольцев ограничен сроком действия их контракта. А мобилизованные и военнослужащие по контракту проходят службу до окончания специальной военной операции, - сообщили в оперштабе.

При этом все три категории получают одинаковое довольствие, в том числе и денежные выплаты.

Напомним: в Мурманской области продолжается боевое слаживание северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Практические занятия по боевой стрельбе проходят на полигонах Северного флота.

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