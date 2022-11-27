В Мурманске на Полярных Зорях столкнулись две машины

Две машины столкнулись на улице Полярные Зори. Фото: МЧС по Мурманской области

27 ноября в Мурманске произошло ДТП у дома №46 на улице Полярные Зори. Сообщение о нем поступило в 17.09.

- Спасатели проводили работка по осмотру, ограждению места ДТП, отключению АКБ, обеспечению безопасности, сбору данных, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Как уточнила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

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