Сидит и шевелит усиками. Мурманчанка купила хлеб с живым тараканом

Северянка считает, что таракан попал в упаковку с хлебом на этапе производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманска поделилась в соцсетях историей неудачной покупки.

Как сообщила северянка, в одном из сетевых магазинов на улице Гагарина она купила белый хлеб в упаковке, а внутри оказался живой таракан.

- В магазине его не заметили. Думаем, он приехал с хлебозавода, - пояснила северянка.

Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области нашел некачественный хлеб.

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