Сидит и шевелит усиками. Мурманчанка купила хлеб с живым тараканом

Северянка считает, что таракан попал в упаковку с хлебом на этапе производства.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Мурманска поделилась в соцсетях историей неудачной покупки.
Как сообщила северянка, в одном из сетевых магазинов на улице Гагарина она купила белый хлеб в упаковке, а внутри оказался живой таракан.
- В магазине его не заметили. Думаем, он приехал с хлебозавода, - пояснила северянка.
Напомним: Роспотребнадзор Мурманской области нашел некачественный хлеб.
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