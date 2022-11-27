Потерялись в пути 204 картин и 3 иконы. Мурманчанка оправила груз на Донбасс, но адресат его не получил

Северянка нарисовала иконы и картины и решила подарить их жителям других регионов. Фото: Людмила Попова

Художник-самоучка из Мурманска Людмила Попова решила по-своему поддержать народ Донбасса и сделать ему культурный подарок. Северянка собрала 204 картины и 3 иконы, чтобы подарить их в музеи Донецка, Луганска, а также Ростова-на Дону. Но груз где-то задержался в пути.

Как пояснила Людмила, груз был отправлен еще 14 июня с частным перевозчиком, но, как отметили в Народном фронте, который сейчас разбирается в ситуации, местонахождение картин пока не установлено.

- Конкретных адресов нет, просто отравила детям Донбасса или в музеи. Это картины на разные темы, даже написала три иконы, значимые для меня: Казанскую Богородицу в голубых тонах, другая якобы вышита бисером и Николай Угодник зимний. А еще портреты Саши Захарченко, бати... На сельскую тему, пейзажи, морская тематика, - все не перечесть, - рассказала Людмила Попова «КП»-Мурманск».

Могла произойти ошибка, и работы могли оказаться в других музеях (например, потому, что не был указан конкретный адрес). Северянка надеется, что ее работы дойдут до адресатов.

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