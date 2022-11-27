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НовостиОбщество27 ноября 2022 10:44

Юрий Сердечкин: Быть мамой - самый благородный и самоотверженный труд

Глава администрации Мурманска поздравил северянок с Днем матери
Ника СВЕТЛОВА
Юрий Сердечкин поздравил северянок с Днем матери.

Юрий Сердечкин поздравил северянок с Днем матери.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 ноября в России отмечается День матери. С праздником северянок в своем Telegram-канале поздравил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

- Быть мамой - самый благородный и самоотверженный труд. Искренне поздравляю всех, кто вкладывает всю душу и тепло в воспитание своих детей. Пусть они радуют вас своими успехами, пусть будут здоровы, пусть будут счастливы ваши семьи! - написал Юрий Сердечкин.

Напомним: накануне Дня матери губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил заполярные семьи и вручил им награды.

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