Юрий Сердечкин поздравил северянок с Днем матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 ноября в России отмечается День матери. С праздником северянок в своем Telegram-канале поздравил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

- Быть мамой - самый благородный и самоотверженный труд. Искренне поздравляю всех, кто вкладывает всю душу и тепло в воспитание своих детей. Пусть они радуют вас своими успехами, пусть будут здоровы, пусть будут счастливы ваши семьи! - написал Юрий Сердечкин.

Напомним: накануне Дня матери губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил заполярные семьи и вручил им награды.

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