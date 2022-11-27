В Мурманской области ожидаются кратковременные снегопады

Обильных снегопадов в Мурманской области пока не ожидается. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Погоду в Мурманской области продолжает определять циклоническая депрессия. Из-за нее в регион пришло похолодание, а вот обильных осадков пока не ожидается.

- Местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области, комментируя погоду на 28 ноября.

В понедельник температура воздуха составит -2-7° и до -12° в отдельных районах.

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