В Норвегии хотят наказать футболиста из-за российского флага

Гаэль Ондуа вышел на поле в бутсах с изображение российского флага. Фото: Фото: Claudio De Capitani/Global Look Press
В Норвегии случился скандал из-за российского флага. В рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в Камеруне, игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле в бутсах с изображение российского флага.
Камерун играл со Швейцарией, но триколор задел норвежцев.
- Ондуа демонстрирует полное отсутствие такта и понимания той напряженной ситуации, в которой находится Европа, - сообщил эксперт телеканала NRK Карл-Эрик Торп.
Генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвал случившееся политической акцией.
При этом Гаэль Ондуа имеет гражданство РФ.
Ранее в Норвегии запретили участвовать в лыжных гонках российским спортсменам, и в том числе из Мурманской области. Некоторые норвежцы увидели в этом уменьшение интереса соревнований, так как лыжники из королевства лишились главных соперников.
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