В Архангельске презентовали книгу о легендарном полярном гидрографе Николае Морозове

Книгу написала правнучка легендарного исследователя. Фото: vk.com/arhsevmormuseum

В Северном морском музее Архангельска состоялась презентация книги «Штурман ледовитых морей» о легендарном полярном гидрографе Николае Морозове.

- Книгу представила автор - правнучка героя книги, действительный член Русского географического общества Ольга Максимова, которая работала над этим исследованием около 30 лет, - рассказали в музее.

Уникальность издания в том, что труд Морозова широко отображен в книгах, а вот о его жизни и личности написано урывками. Теперь эта ситуация исправлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru