Ледокол «Урал» выйдет в первый рабочий рейс из Мурманска 2 декабря

Ледокол "Урал" направляется в порт приписки Мурманск. Фото: Никита Боев

Ледокол «Урал» совершает переход из Санкт-Петербурга, где на нем торжественно подняли флаг, в порт приписки Мурманск.

Как сообщили в «Атомфлоте», 2 декабря судно уйдет в первый рабочий рейс.

Напомним: «Урал» - третий по счету ледокол проекта 22220. В работе уже находятся головной ледокол серии «Арктика» и «Сибирь».

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