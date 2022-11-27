В Мурманске завершили поиски нуждавшейся в медицинской помощи женщины

Олесю Мусатову искали с 26 ноября. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили о завершении поисков 39-летней Олеси Мусатовой.

Северянка пропала 26 ноября, когда ушла из дома на улице Копытова. Отмечалось, что женщина нуждается в медицинской помощи.

- Найдена, жива, - сообщили волонтеры.

Напомним: пропавшего в Ёнском мужчину нашли мертвым. Дмитрия Варинского искали с 17 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru