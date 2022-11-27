В подвале бьет родник, на окна - витражи. Как будут ремонтировать здание с самым северным кинотеатром в России

Так ДК "Октябрь" выглядит сейчас. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Заполярном планируется реконструкция Дворца культуры «Октябрь».

Его здание уникально уже тем, что одно из немногих имеет настоящий витраж практически во весь второй этаж. А в подвале… бьет чистейший родник. При этом с года постройки – 1967-го – реконструкция не проводилась. Теперь же проект преображения готов и его воплощение находится на низком старте. Сначала был подготовлен дизайн-проект реконструкции, а затем и проект. Его представят руководству ДК 28 ноября.

Дизайн-проект реконструкции ДК "Октябрь". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У нас появится возможность оказывать больше услуг для населения, получим дополнительные пространства для занимающихся – это порядка 700 детей и 100 взрослых. Например, появятся большие залы для занятий хореографией, кафе, - пояснила директор ДК «Октябрь» Наталья Реница.

При этом авторы проекта сохранят аутентичность «Октября», в том числе витраж, оформление внутренних помещений деревом и кинотеатр – самый северный в России.

Дизайн-проект реконструкции ДК "Октябрь". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ранее в здании проводили поддерживающий ремонт, например, по фасаду и системе вентилляции.

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