У торгового центра в Мурманске прошли съемки художественного фильма «Свет»

В Мурманске снимают фильм "Свет".
Фото: Олег ФИЛОНОК
Вечером 26 ноября в Мурманске работала съемочная группа художественного фильма.
- На парковке «Мурманск Молла» снимают фильм! Территория огорожена, просят убрать машины. Идут съемки фильма «Свет» режиссера Антона Коломейца, - сообщил паблик «Регион 51» (18+).
Съемки прошли у "Мурманск Молла". Фото: vk.com/murmansk.region
Ранее для фильма набирали массовку и перекрывали проспект Ленина.
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