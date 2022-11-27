У торгового центра в Мурманске прошли съемки художественного фильма «Свет»

В Мурманске снимают фильм "Свет". Фото: Олег ФИЛОНОК

Вечером 26 ноября в Мурманске работала съемочная группа художественного фильма.

- На парковке «Мурманск Молла» снимают фильм! Территория огорожена, просят убрать машины. Идут съемки фильма «Свет» режиссера Антона Коломейца, - сообщил паблик «Регион 51» (18+).

Съемки прошли у "Мурманск Молла". Фото: vk.com/murmansk.region

Ранее для фильма набирали массовку и перекрывали проспект Ленина.

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