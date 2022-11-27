За неделю в Мурманской области 234 человека заразились коронавирусом

В Мурманской области за неделю коронавирусом заразились 234 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 20 ноября.
- Зарегистрировано 234 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 144 735, - сообщили в оперштабе.
Больше всего заболевших традиционно приходится на Мурманск - 104.
На Белокаменку приходится 2576 от общего числа.
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