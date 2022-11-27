1,037 промилле в крови. В Апатитах пьяный водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в снегоуборочную технику

Апатитчанин за пьянство получил штраф в 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишен прав [снимок носит илюстративный характер]. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Апатитах задержали 53-летнего водителя Daewoo Nexia, который пьяным сел за руль и устроил ДТП на улице Жемчужной.

Здесь у одного из домов мужчина врезался в снегоуборочную технику.

- Сотрудники полиции выявили у северянина признаки алкогольного опьянения. Проведенная процедура показала положительный результат. Содержание алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило 1,037 мг/л, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении апатитчанина возбудили уголовное дело за правление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Также ему назначен административный штраф за пьяную еду в размере 30 тысяч рублей.

Полтора года северянин не может садиться за руль, также он находится под подпиской о невыезде.

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