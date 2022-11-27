Накануне Дня морской пехоты морпехи Северного флота провели учения

Морпехи отработали переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с условным противником. Фото: пресс-служба Северного флота
27 ноября отмечается День морской пехоты. Накануне морпехи Северного флота провели учения на полигоне в районе озера Сантаярви.
Военнослужащие отрабатывали блокировку беспилотников врага, задействуя радиочастотный подавитель, а также умение переходить в атаку из положения непосредственного соприкосновения.
- Участники учений показали слаженные действия при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 АГС-17, переносных противотанковых ракетных комплексов ПТРК «Фагот», минометов и боевых машин, - сообщили в пресс-службе Северного флота.
Морпехи из Мурманской области участвуют в спецоперации, свыше 350 человек уже отмечены наградами за проявленное мужество.
Напомним: мобилизованные жители Мурманской области проходят огневую подготовку на полигоне отдельной мотострелковой бригады
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