Накануне Дня морской пехоты морпехи Северного флота провели учения

Морпехи отработали переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с условным противником. Фото: пресс-служба Северного флота

27 ноября отмечается День морской пехоты. Накануне морпехи Северного флота провели учения на полигоне в районе озера Сантаярви.

Военнослужащие отрабатывали блокировку беспилотников врага, задействуя радиочастотный подавитель, а также умение переходить в атаку из положения непосредственного соприкосновения.

- Участники учений показали слаженные действия при ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7 АГС-17, переносных противотанковых ракетных комплексов ПТРК «Фагот», минометов и боевых машин, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Морпехи из Мурманской области участвуют в спецоперации, свыше 350 человек уже отмечены наградами за проявленное мужество.

Напомним: мобилизованные жители Мурманской области проходят огневую подготовку на полигоне отдельной мотострелковой бригады

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru